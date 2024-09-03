Эсмонтов Фёдор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эсмонтов Фёдор Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Эсмонтов Степан

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эсмонтов Николай Фёдорович

Мать ребёнка: (Эсмонтова) ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эсмонтова (Эсмонтова) Нина Фёдоровна

Мать ребёнка: (Эсмонтова) ?

Рождение ребёнка
15.03.1931

Дочь: Матвеева (Эсмонтова) Валентина Фёдоровна

Мать ребёнка: (Эсмонтова) ?

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