Никифоров Леонтий Акимович
Место рождения
Дата рождения15.02.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1866 ст.
Крещение
18.02.1866 ст.
Бракосочетание
18.01.1888 ст.
Рождение ребёнка
19.10.1888 ст.
Сын: Никифоров Александр Леонтьевич
Мать ребёнка: Никифорова Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
16.10.1890 ст.
Дочь: Анастасия Леонтьевна
Мать ребёнка: Никифорова Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
28.03.1892 ст.
Сын: Никифоров Никита Леонтьевич
Мать ребёнка: Никифорова Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
25.03.1893 ст.
Сын: Никифоров Гаврил Леонтьевич
Мать ребёнка: Никифорова Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
12.09.1894 ст.
Дочь: Иванова(шарганова) Надежда Леонтьевна
Мать ребёнка: Никифорова Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
10.04.1897 ст.
Сын: Никифоров Василий Леонтьевич
Мать ребёнка: Никифорова Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
14.05.1900 ст.
Дочь: Александра Леонтьевна
Мать ребёнка: Никифорова Екатерина Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно