Кудрявцева Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудрявцев Василий Николаевич
Отец ребёнка: Кудрявцев Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Николаевна
Отец ребёнка: Кудрявцев Николай Иванович
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно