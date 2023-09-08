Кудрявцева Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудрявцева Евдокия Алексеевна

Кудрявцева Евдокия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудрявцев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Николаевна

Отец ребёнка: Кудрявцев Николай Иванович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Николай Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close