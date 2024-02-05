Карп Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карп Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1696 г.р.

Дети

Около 1730 г.р.
Около 1733 г.р.
Около 1749 г.р.
Около 1752 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1695

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1730

Дочь: Васса Карпова

Мать ребёнка: Анна Семенова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1733

Сын: Георгий Карпов

Мать ребёнка: Анна Семенова

Место жительства
1748
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 58 лет.
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Фекла Карпова

Мать ребёнка: Анна Семенова

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Евдокия Карпова

Мать ребёнка: Анна Семенова

Бракосочетание
До 1755

Жена: Анна Семенова

Место жительства
1755
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 61 год.
Место жительства
1760
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 65 лет.
Смерть
Неизвестно
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