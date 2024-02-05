Карп Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1695
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1730
Дочь: Васса Карпова
Мать ребёнка: Анна Семенова
Рождение ребёнка
Около 1733
Сын: Георгий Карпов
Мать ребёнка: Анна Семенова
Место жительства
1748
Исповедная роспись. 58 лет.
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Фекла Карпова
Мать ребёнка: Анна Семенова
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Евдокия Карпова
Мать ребёнка: Анна Семенова
Бракосочетание
До 1755
Жена: Анна Семенова
Место жительства
1755
Исповедная роспись. 61 год.
Место жительства
1760
Исповедная роспись. 65 лет.
Смерть
Неизвестно