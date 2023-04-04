Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Баскаков Николай Матвеевич
Баскаков Николай Матвеевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1889
Пол
Мужской
Отец
Баскаков Матвей Григорьевич
1862 г.р.
Мать
Баскакова (Лужнова) Екатерина Михайловна
1872 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец:
Баскаков Матвей Григорьевич
Мать:
Баскакова Екатерина Михайловна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия