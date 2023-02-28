Волчков Михаил Ильин
Место рождения
Дата рождения15.05.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1888
Бракосочетание
1908
Жена: Волчкова Марфа Тихонова
Рождение ребёнка
09.01.1910
Мать ребёнка: Волчкова Марфа Тихонова
Рождение ребёнка
21.08.1911
Мать ребёнка: Волчкова Марфа Тихонова
Рождение ребёнка
28.12.1912
Сын: Волчков Василий Михайлович
Мать ребёнка: Волчкова Марфа Тихонова
Рождение ребёнка
09.08.1917
Сын: Волчков Александр Михайлович
Мать ребёнка: Волчкова Марфа Тихонова
Рождение ребёнка
1922
Сын: Волчков Василий Михайлович
Мать ребёнка: Волчкова Марфа Тихонова
Смерть
Неизвестно