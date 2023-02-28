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Волчков Михаил Ильин

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Место рождения

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

15.05.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1888

Отец: Волчков Илья Максимов

Мать: Волчкова Стефанида Никифорова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1908

Жена: Волчкова Марфа Тихонова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.01.1910

Сын: Волчков Петр Михайлович

Мать ребёнка: Волчкова Марфа Тихонова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.08.1911

Сын: Волчков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Волчкова Марфа Тихонова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.12.1912

Сын: Волчков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Волчкова Марфа Тихонова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.08.1917

Сын: Волчков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Волчкова Марфа Тихонова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Волчков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Волчкова Марфа Тихонова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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