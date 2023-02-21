Сайфулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайфулла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Отец

1764 г.р.

Мать

1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Япей

Мать: Гулямза

Смерть
1828
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