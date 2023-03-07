Морозов Севастьян Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиПосле 1767
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: Морозов Яков Карпов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Морозов Потап Севастьянов
Мать ребёнка: Морозова Авдотья Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Морозов Максим Севастьянов
Мать ребёнка: Морозова Авдотья Кириллова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Морозов Назар Севастьянов
Мать ребёнка: Морозова Авдотья Кириллова
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Морозов Мокей Севастьянов
Мать ребёнка: Морозова Авдотья Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1767