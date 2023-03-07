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Морозов Севастьян Яковлев

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Место рождения

Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1767

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Морозов Яков Карпов

Мать: не указана

Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Морозов Потап Севастьянов

Мать ребёнка: Морозова Авдотья Кириллова

Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Морозов Максим Севастьянов

Мать ребёнка: Морозова Авдотья Кириллова

Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Сын: Морозов Назар Севастьянов

Мать ребёнка: Морозова Авдотья Кириллова

Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Морозов Мокей Севастьянов

Мать ребёнка: Морозова Авдотья Кириллова

Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Авдотья Кириллова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1767
Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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