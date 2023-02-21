Фекла Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Горчаков Василий Степанович

Отец ребёнка: Горчаков Стефан Поликарпович

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1901

Сын: Горчаков Федор Степанович

Отец ребёнка: Горчаков Стефан Поликарпович

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Мавра Степановна

Отец ребёнка: Горчаков Стефан Поликарпович

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горчаков Стефан Поликарпович

Смерть
Неизвестно
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