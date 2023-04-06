Шульман Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульман Александра Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1900

Дата смерти

10.12.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1900

Отец: Шульман Николай Петрович

Мать: Полякова Анна

Рождение ребёнка
26.04.1928

Дочь: Егорова Людмила Вадимовна

Отец ребёнка: Егоров Вадим Иванович

Рождение ребёнка
26.04.1928

Дочь: Рыжова Валентина Вадимовна

Отец ребёнка: Егоров Вадим Иванович

Рождение ребёнка
13.08.1939

Сын: Егоров Алексей Вадимович

Отец ребёнка: Егоров Вадим Иванович

Рождение ребёнка
13.08.1939

Сын: Егоров Алексей Вадимович

Отец ребёнка: не указан

г.Магнитогорск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
10.12.1981
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