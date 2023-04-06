Шульман Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1900
Дата смерти10.12.1981
ПолЖенский
Мать
МужНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1900
Отец: Шульман Николай Петрович
Мать: Полякова Анна
Рождение ребёнка
26.04.1928
Дочь: Егорова Людмила Вадимовна
Отец ребёнка: Егоров Вадим Иванович
Рождение ребёнка
26.04.1928
Дочь: Рыжова Валентина Вадимовна
Отец ребёнка: Егоров Вадим Иванович
Рождение ребёнка
13.08.1939
Отец ребёнка: Егоров Вадим Иванович
Рождение ребёнка
13.08.1939
Отец ребёнка: не указан
г.Магнитогорск
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
10.12.1981