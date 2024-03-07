Марфа Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1890

Сын: Меркуриев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: ??? Алексей Меркуриев

Рождение ребёнка
01.01.1893

Сын: Меркуриев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: ??? Алексей Меркуриев

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Афонина Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: ??? Алексей Меркуриев

Выгодово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.02.1896

Дочь: Марья Алексеевна

Отец ребёнка: ??? Алексей Меркуриев

Место жительства
Неизвестно
Выгодово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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