Марфа Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.12.1890
Сын: Меркуриев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: ??? Алексей Меркуриев
Рождение ребёнка
01.01.1893
Сын: Меркуриев Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: ??? Алексей Меркуриев
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Афонина Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: ??? Алексей Меркуриев
Рождение ребёнка
10.02.1896
Дочь: Марья Алексеевна
Отец ребёнка: ??? Алексей Меркуриев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно