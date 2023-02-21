Кузьмина (Карцева) Екатерина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.01.1904 ст.
Рождение ребёнка
1904 ст.
Сын: Кузьмин Степан Михайлович
Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Прохорович
Рождение ребёнка
22.11.1905 ст.
Дочь: Кузьмина Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Прохорович
Рождение ребёнка
02.05.1910 ст.
Сын: Кузьмин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Прохорович
Рождение ребёнка
27.05.1912 ст.
Дочь: Кузьмина Елена Михайловна
Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Прохорович
Смерть
Неизвестно