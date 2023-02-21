Кузьмина (Карцева) Екатерина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина (Карцева) Екатерина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.01.1904 ст.

Муж: Кузьмин Михаил Прохорович

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1904 ст.

Сын: Кузьмин Степан Михайлович

Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Прохорович

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.11.1905 ст.

Дочь: Кузьмина Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Прохорович

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.05.1910 ст.

Сын: Кузьмин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Прохорович

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.05.1912 ст.

Дочь: Кузьмина Елена Михайловна

Отец ребёнка: Кузьмин Михаил Прохорович

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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