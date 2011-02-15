Решетников Никита Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетников Никита Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.2011

Отец: не указан

Мать: Решетникова Зульфия Талгатовна

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