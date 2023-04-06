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Лесин Георгий Федорович

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Место рождения

Раджа, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Лесин Федор Дмитриевич

Мать: Лесина Евдокия Степановна

Раджа, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
1906

Жена: Лесина Анастасия Гавриловна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Лесин Иван Георгиевич (Егорович)

Мать ребёнка: Лесина Анастасия Гавриловна

Раджа, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Лесина Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Лесина Анастасия Гавриловна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Лесин Василий Георгиевич (Егорович)

Мать ребёнка: Лесина Анастасия Гавриловна

Раджа, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Лесина Антонина Георгиевна (Егоровна)

Мать ребёнка: Лесина Анастасия Гавриловна

Раджа, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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