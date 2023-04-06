Лесин Георгий Федорович
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Лесин Федор Дмитриевич
Бракосочетание
1906
Рождение ребёнка
1910
Сын: Лесин Иван Георгиевич (Егорович)
Мать ребёнка: Лесина Анастасия Гавриловна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Лесина Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Лесина Анастасия Гавриловна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Лесин Василий Георгиевич (Егорович)
Мать ребёнка: Лесина Анастасия Гавриловна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Лесина Антонина Георгиевна (Егоровна)
Мать ребёнка: Лесина Анастасия Гавриловна
Смерть
Неизвестно