Микуров Иоанн Николаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Микуров Иоанн Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Микурова Василисса Павловна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Микуров Георгий Иоаннович

Мать ребёнка: Микурова Василисса Павловна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Микурова) Александра Иоанновна

Мать ребёнка: Микурова Василисса Павловна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Микуров Прокопий Иоаннович

Мать ребёнка: Микурова Василисса Павловна

Смерть
Неизвестно

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