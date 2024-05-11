Микуров Иоанн Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Сын: Микуров Георгий Иоаннович
Мать ребёнка: Микурова Василисса Павловна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Микурова) Александра Иоанновна
Мать ребёнка: Микурова Василисса Павловна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Микуров Прокопий Иоаннович
Мать ребёнка: Микурова Василисса Павловна
Смерть
Неизвестно