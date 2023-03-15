Морозов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Степан

Мать: Морозова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова Валентина

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова Валентина

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Валентина

Смерть
Неизвестно
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