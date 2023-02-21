Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1753 г.р.

Дети

Около 1758 г.р.
Около 1761 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Михей Максимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Борис Максимов

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
Около 1780

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Иванова

Смерть
Неизвестно
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