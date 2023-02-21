Максим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Михей Максимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Борис Максимов
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1780
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Татьяна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Иванова
Смерть
Неизвестно