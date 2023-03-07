Копосова Анна Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копосова Анна Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

После 1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1769 и 1774 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1797 ст.

Муж: Копосов Епифан Ипатов

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
27.01.1797 ст.

Сын: Копосов Семен Епифанов

Отец ребёнка: Копосов Епифан Ипатов

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Копосов Аверкий Епифанов

Отец ребёнка: Копосов Епифан Ипатов

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Копосов Елисей Епифанов

Отец ребёнка: Копосов Епифан Ипатов

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Копосов Михаил Епифанов

Отец ребёнка: Копосов Епифан Ипатов

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829
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