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Коновалов Андрей Герасимович

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Место рождения

Батальщиковский, Верхнедонской муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

01.10.1905

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Батальщиковский, Верхнедонской муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
11.09.1930

Дочь: Усенко Елена Андреевна

Мать ребёнка: Коновалова Акулина Павловна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Коновалов Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Коновалова Акулина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Акулина Павловна

Смерть
1958
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