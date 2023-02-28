Коновалов Андрей Герасимович
Место рождения
Дата рождения01.10.1905
Дата смерти1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1930
Дочь: Усенко Елена Андреевна
Мать ребёнка: Коновалова Акулина Павловна
Рождение ребёнка
1949
Сын: Коновалов Сергей Андреевич
Мать ребёнка: Коновалова Акулина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1958