Князева Раиса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князева Раиса Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Князева Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Князев Дмитрий Никитович

Бракосочетание
Около 1920

Муж: Князев Дмитрий Никитович

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Князева Капитолина Дмитриевна

Отец ребёнка: Князев Дмитрий Никитович

Смерть
Неизвестно
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