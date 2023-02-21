Князева Раиса Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Князева Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Князев Дмитрий Никитович
Бракосочетание
Около 1920
Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Князева Капитолина Дмитриевна
Отец ребёнка: Князев Дмитрий Никитович
Смерть
Неизвестно