Алгазин Лукьян Макарович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.1854
Мать ребёнка: Алгазина Авдотья Корниловна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Алгазин Григорий Лукьянович
Мать ребёнка: Алгазина Авдотья Корниловна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Алгазин Климентий Лукьянович
Мать ребёнка: Алгазина Авдотья Корниловна
Смерть
Неизвестно