Перминова (Дудина) Людмила Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1957
Рождение ребёнка
08.04.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
09.05.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.09.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Высокиничи, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности