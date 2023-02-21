Перминова (Дудина) Людмила Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перминова (Дудина) Людмила Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1957

Пол

Женский

Отец

1931 г.р.

Мать

1922 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1957

Отец: Дудин Евгений Михайлович

Мать: Дудина Валентина Павловна

Рождение ребёнка
08.04.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Высокораменское, Шабалинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
09.05.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Высокораменское, Шабалинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
25.09.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Высокиничи, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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