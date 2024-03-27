Этингова Ривва
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.10.1871
Сын: Этингов Наум (Нахим)
Отец ребёнка: Этингов Лейб (Леонтий)
п. Баргузин
Рождение ребёнка
1879
Сын: Этингов Исай
Отец ребёнка: Этингов Лейб (Леонтий)
п. Баргузин
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Левитина Рая (Рейзараиза) (Рейза,Раиза)
Отец ребёнка: Этингов Лейб (Леонтий)
Рождение ребёнка
04.05.1888
Отец ребёнка: Этингов Лейб (Леонтий)
Россия
Рождение ребёнка
1890
Сын: Этингов Абрам
Отец ребёнка: Этингов Лейб (Леонтий)
п. Баргузин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Этингов Лазарь
Отец ребёнка: Этингов Лейб (Леонтий)
п. Баргузин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гроссман Хая
Отец ребёнка: Этингов Лейб (Леонтий)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаскин Соня
Отец ребёнка: Этингов Лейб (Леонтий)
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно