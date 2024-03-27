Этингова Ривва — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Этингова Ривва

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1871

Сын: Этингов Наум (Нахим)

Отец ребёнка: Этингов Лейб (Леонтий)

п. Баргузин
Рождение ребёнка
1879

Сын: Этингов Исай

Отец ребёнка: Этингов Лейб (Леонтий)

п. Баргузин
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Левитина Рая (Рейзараиза) (Рейза,Раиза)

Отец ребёнка: Этингов Лейб (Леонтий)

Рождение ребёнка
04.05.1888

Сын: Этингов Павел (Пейсах)

Отец ребёнка: Этингов Лейб (Леонтий)

Россия
Рождение ребёнка
1890

Сын: Этингов Абрам

Отец ребёнка: Этингов Лейб (Леонтий)

п. Баргузин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Этингов Лазарь

Отец ребёнка: Этингов Лейб (Леонтий)

п. Баргузин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гроссман Хая

Отец ребёнка: Этингов Лейб (Леонтий)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаскин Соня

Отец ребёнка: Этингов Лейб (Леонтий)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Этингов Лейб (Леонтий)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Этингов Лейб (Леонтий)

Смерть
Неизвестно
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