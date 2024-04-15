Мартыненко Тимофей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение ребёнка
16.12.1887 ст.
Сын: Мартыненко Даниил Тимофеевич
Мать ребёнка: Мартыненко Пелагея Евдокимовна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FDHP?i=557&cc=3511744&cat=1009232
Рождение ребёнка
29.10.1897 ст.
Сын: Мартыненко Дмитрий Тимофеевич
Мать ребёнка: Мартыненко Пелагея Евдокимовна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9B-9BCG?i=268&cc=3511744&cat=1009232
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно