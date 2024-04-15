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Мартыненко Тимофей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1887 ст.

Сын: Мартыненко Даниил Тимофеевич

Мать ребёнка: Мартыненко Пелагея Евдокимовна

Скляровка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FDHP?i=557&cc=3511744&cat=1009232
Рождение ребёнка
29.10.1897 ст.

Сын: Мартыненко Дмитрий Тимофеевич

Мать ребёнка: Мартыненко Пелагея Евдокимовна

Скляровка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9B-9BCG?i=268&cc=3511744&cat=1009232
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартыненко Пелагея Евдокимовна

Место жительства
Неизвестно
Скляровка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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