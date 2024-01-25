Кирпа Григорий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Семён
Рождение ребёнка
27.01.1944
Сын: Кирпа Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Кирпа Любовь Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирпа Анатолий Григорьевич
Мать ребёнка: Кирпа Любовь Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кирпа Любовь Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кирпа Любовь Павловна
Военная служба
Неизвестно
180 армейский запасной стрелковый полк180 азсп, Военно-дорожное управление ВДУ 6 ГУАДС КА
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно