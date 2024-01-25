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Кирпа Григорий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1944 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1944

Сын: Кирпа Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Кирпа Любовь Павловна

Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирпа Анатолий Григорьевич

Мать ребёнка: Кирпа Любовь Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кирпа Любовь Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирпа Любовь Павловна

Военная служба
Неизвестно
180 армейский запасной стрелковый полк180 азсп, Военно-дорожное управление ВДУ 6 ГУАДС КА
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
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