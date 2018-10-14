Корчагина Тамара Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1937
Дата смерти14.10.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1937
Отец: не указан
Мать: Корчагина Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
24.07.1958
Дочь: Мезенцева Галина Павловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.01.1970
Сын: Мезенцев Дмитрий Павлович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.10.2018