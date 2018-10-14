Корчагина Тамара Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корчагина Тамара Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1937

Дата смерти

14.10.2018

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1937

Отец: не указан

Мать: Корчагина Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
24.07.1958

Дочь: Мезенцева Галина Павловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.01.1970

Сын: Мезенцев Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мезенцев Павел Александрович

Смерть
14.10.2018
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