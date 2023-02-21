Овчинникова (Пигасина) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: Пигасин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1899
Сын: Овчинников Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Овчинников Дмитрий Михайлович
Большие Бакалды, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно