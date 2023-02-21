Овчинникова (Пигасина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Пигасина) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Пигасин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1899

Сын: Овчинников Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Овчинников Дмитрий Михайлович

Большие Бакалды, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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