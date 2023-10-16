Вьялкин Олесь Алиханович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
25.12.2003
Дочь: Арина Олесьевна
Мать ребёнка: Вьялкина Ирина Витальевна
Рождение ребёнка
27.05.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вьялкина Ирина Витальевна
Бракосочетание
Неизвестно