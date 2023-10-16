Вьялкин Олесь Алиханович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьялкин Олесь Алиханович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1947 г.р.

Жена

1978 г.р.

Дети

2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
25.12.2003

Дочь: Арина Олесьевна

Мать ребёнка: Вьялкина Ирина Витальевна

Рождение ребёнка
27.05.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вьялкина Ирина Витальевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьялкина Ирина Витальевна

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