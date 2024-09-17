Демина Пелагея Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1838
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Демин Петр Никитич
Отец ребёнка: Демин Никита Еремеевич
Рождение ребёнка
13.03.1841
Дочь: (Демина) Дарья Никитична
Отец ребёнка: Демин Никита Еремеевич
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: (Демина) Афонасья Никитична
Отец ребёнка: Демин Никита Еремеевич
Рождение ребёнка
28.01.1853
Дочь: (Демина) Агафья Никитична
Отец ребёнка: Демин Никита Еремеевич
Рождение ребёнка
11.06.1854
Дочь: (Демина) Акилина Никитична
Отец ребёнка: Демин Никита Еремеевич
Смерть
Неизвестно