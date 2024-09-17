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Демина Пелагея Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1838

Муж: Демин Никита Еремеевич

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Демин Петр Никитич

Отец ребёнка: Демин Никита Еремеевич

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.03.1841

Дочь: (Демина) Дарья Никитична

Отец ребёнка: Демин Никита Еремеевич

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: (Демина) Афонасья Никитична

Отец ребёнка: Демин Никита Еремеевич

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.01.1853

Дочь: (Демина) Агафья Никитична

Отец ребёнка: Демин Никита Еремеевич

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.06.1854

Дочь: (Демина) Акилина Никитична

Отец ребёнка: Демин Никита Еремеевич

Сосновка, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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