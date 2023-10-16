Шостак-Рыбалко Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шостак-Рыбалко Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1967

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1967

Отец: Рыбалко Михаил Киреевич

Мать: Стрельченя-Рыбалко-Шостак Мария Степановна

Рождение ребёнка
18.06.1987

Сын: Дроздов Виталий Александрович

Отец ребёнка: Шостак Владимир Иванович

Рождение ребёнка
19.09.1988

Сын: Дроздов Роман Александрович

Отец ребёнка: Шостак Владимир Иванович

Рождение ребёнка
14.07.1991

Дочь: Дроздова-Новикова Алена Александровна

Отец ребёнка: Шостак Владимир Иванович

Рождение ребёнка
02.05.1996

Сын: Шостак Иван Владимирович

Отец ребёнка: Шостак Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шостак Владимир Иванович

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