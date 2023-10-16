Шостак-Рыбалко Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1967
Рождение ребёнка
18.06.1987
Сын: Дроздов Виталий Александрович
Отец ребёнка: Шостак Владимир Иванович
Рождение ребёнка
19.09.1988
Сын: Дроздов Роман Александрович
Отец ребёнка: Шостак Владимир Иванович
Рождение ребёнка
14.07.1991
Дочь: Дроздова-Новикова Алена Александровна
Отец ребёнка: Шостак Владимир Иванович
Рождение ребёнка
02.05.1996
Отец ребёнка: Шостак Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно