Жуков Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Жуков Александр Федорович
Мать: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Жукова Елизавета Николаевна
Бракосочетание
1898
Рождение ребёнка
Около 30.07.1900
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Жукова Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Жукова Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Александр Михайлович
Мать ребёнка: Жукова Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Жуков Александр Михайлович
Мать ребёнка: Жукова Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
25.01.1914
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Жукова Елизавета Николаевна
Смерть
Неизвестно