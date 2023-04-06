Жуков Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуков Михаил Александрович

Жуков Михаил Александрович

avatar

Место рождения

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Жуков Александр Федорович

Мать: Татьяна Ивановна

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Жукова Елизавета Николаевна

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
1898

Жена: Жукова Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
Около 30.07.1900

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Жукова Елизавета Николаевна

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Жуков Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Жукова Елизавета Николаевна

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Александр Михайлович

Мать ребёнка: Жукова Елизавета Николаевна

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Жуков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Жукова Елизавета Николаевна

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
25.01.1914

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Жукова Елизавета Николаевна

Рыково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close