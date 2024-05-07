Залалов Рифкат Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Залалов Рифкат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Залалов Дамир Рифкатович

Мать ребёнка: Залалова Наиля Ахатовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Залалова Альфия Рифкатовна

Мать ребёнка: Залалова Наиля Ахатовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Залалова Наиля Ахатовна

Смерть
Неизвестно

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