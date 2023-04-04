Васильев Никифор Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1905
Сын: Васильев Стефан Никифоров
Мать ребёнка: Матрона Евграфова
Коктал, Панфиловский район, Жетысуская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Евграфова
Смерть
Неизвестно