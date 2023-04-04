Васильев Никифор Иоаннов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Никифор Иоаннов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1905

Сын: Васильев Стефан Никифоров

Мать ребёнка: Матрона Евграфова

Коктал, Панфиловский район, Жетысуская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Евграфова

Смерть
Неизвестно
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