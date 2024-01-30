Джикаев Владимир Ахметович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1941
Дата смерти04.10.1991
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1941
Отец: Джикаев Ахмет Иванович
Мать: Джиоева Машо Давидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Джикаев Аслан
Мать ребёнка: Алборова Тебро Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Джикаев Батраз
Мать ребёнка: Алборова Тебро Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Джикаева Лиана
Мать ребёнка: Алборова Тебро Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алборова Тебро Дмитриевна
Смерть
04.10.1991