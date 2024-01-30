Джикаев Владимир Ахметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДжикаев Владимир Ахметович

Джикаев Владимир Ахметович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1941

Дата смерти

04.10.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1941

Отец: Джикаев Ахмет Иванович

Мать: Джиоева Машо Давидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Джикаев Аслан

Мать ребёнка: Алборова Тебро Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Джикаев Батраз

Мать ребёнка: Алборова Тебро Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Джикаева Лиана

Мать ребёнка: Алборова Тебро Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алборова Тебро Дмитриевна

Смерть
04.10.1991
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close