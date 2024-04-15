Красуля (Белокур) Феодора Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красуля (Белокур) Феодора Кондратьевна

Место рождения

Николаевка, Сумська область

Дата рождения

10.02.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1877 ст.

Отец: Белокур Кондратий Кузьмич

Мать: Белокур Марина Никитична

Николаевка, Сумська область
Крещение
11.02.1877 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Бракосочетание
06.11.1894 ст.

Муж: Красуля Семен Васильевич

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-K9V7-X?i=614&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно
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