Красуля (Белокур) Феодора Кондратьевна
Место рождения
Дата рождения10.02.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1877 ст.
Крещение
11.02.1877 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Бракосочетание
06.11.1894 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-K9V7-X?i=614&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно