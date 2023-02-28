Хлынова (Архипова) Арина (Ирина) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлынова (Архипова) Арина (Ирина) Михайловна

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Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

14.04.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1880

Отец: Архипов Михаил Кириллов

Мать: Архипова Екатерина Герасимова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
02.10.1898

Муж: Хлынов (исаков) Василий Степанович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1899

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хлынов (исаков) Василий Степанович

Рождение ребёнка
?.02.1907

Сын: Хлынов Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Хлынов (исаков) Василий Степанович

Рождение ребёнка
10.07.1909

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Хлынов (исаков) Василий Степанович

Рождение ребёнка
04.03.1912

Сын: Хлынов Константин Васильевич

Отец ребёнка: Хлынов (исаков) Василий Степанович

Рождение ребёнка
12.05.1914

Сын: Хлынов Константин Васильевич

Отец ребёнка: Хлынов (исаков) Василий Степанович

Рождение ребёнка
18.09.1917

Дочь: Аверина Ираида Васильевна

Отец ребёнка: Хлынов (исаков) Василий Степанович

Рождение ребёнка
07.01.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хлынов (исаков) Василий Степанович

Смерть
Неизвестно
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