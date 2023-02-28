Хлынова (Архипова) Арина (Ирина) Михайловна
Место рождения
Дата рождения14.04.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1880
Бракосочетание
02.10.1898
Рождение ребёнка
1899
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хлынов (исаков) Василий Степанович
Рождение ребёнка
?.02.1907
Отец ребёнка: Хлынов (исаков) Василий Степанович
Рождение ребёнка
10.07.1909
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Хлынов (исаков) Василий Степанович
Рождение ребёнка
04.03.1912
Сын: Хлынов Константин Васильевич
Отец ребёнка: Хлынов (исаков) Василий Степанович
Рождение ребёнка
12.05.1914
Сын: Хлынов Константин Васильевич
Отец ребёнка: Хлынов (исаков) Василий Степанович
Рождение ребёнка
18.09.1917
Дочь: Аверина Ираида Васильевна
Отец ребёнка: Хлынов (исаков) Василий Степанович
Рождение ребёнка
07.01.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хлынов (исаков) Василий Степанович
Смерть
Неизвестно