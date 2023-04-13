Иван Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Павел Ильин
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1802
Рождение ребёнка
1803
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Апполинария Иванова
Летешовка, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1815
Смерть
1833