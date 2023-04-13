Иван Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Павлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Отец

1751 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности
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1805 г.р.
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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Павел Ильин

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1802

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Апполинария Иванова

Рождение ребёнка
1803

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Апполинария Иванова

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Апполинария Иванова

Летешовка, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Апполинария Иванова

Смерть
1833
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