Ермилова Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1862 ст.
Отец ребёнка: Ермилов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
24.02.1866 ст.
Сын: Ермилов Прокофий Алексеевич
Отец ребёнка: Ермилов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1868 ст.
Сын: Ермилов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Ермилов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
16.03.1870 ст.
Отец ребёнка: Ермилов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
01.06.1873 ст.
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Ермилов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
20.05.1884 ст.
Дочь: Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Ермилов Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно