Ермилова Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермилова Клавдия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1862 ст.

Сын: Ермилов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Ермилов Алексей Иванович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
24.02.1866 ст.

Сын: Ермилов Прокофий Алексеевич

Отец ребёнка: Ермилов Алексей Иванович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.01.1868 ст.

Сын: Ермилов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Ермилов Алексей Иванович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
16.03.1870 ст.

Сын: Ермилов Иосиф Алексеевич

Отец ребёнка: Ермилов Алексей Иванович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.06.1873 ст.

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Ермилов Алексей Иванович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
20.05.1884 ст.

Дочь: Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Ермилов Алексей Иванович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермилов Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
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