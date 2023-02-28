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Цветкова Ольга Семеновна

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Место рождения

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область

Дата рождения

24.05.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1908 ст.

Отец: Цветков Семен Матвеевич

Мать: не указана

Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Работа или профессия
С 24.05.1908 ст.
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Крестьянская дочь
Гражданство
С 24.05.1908 ст.
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Россия
Место жительства
С 24.05.1908 ст.
Шумилово, Сокольский, Нижегородская область
Крещение
25.05.1908 ст.
Якунькино, Сокольский, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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