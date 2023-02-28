Цветкова Ольга Семеновна
Место рождения
Дата рождения24.05.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1908 ст.
Отец: Цветков Семен Матвеевич
Мать: не указана
Работа или профессия
С 24.05.1908 ст.
Крестьянская дочь
Гражданство
С 24.05.1908 ст.
Россия
Место жительства
С 24.05.1908 ст.
Крещение
25.05.1908 ст.
Якунькино, Сокольский, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно