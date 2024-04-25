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Безроднов Григорий Гурьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Безроднов Гурий Лаврентьевич

Мать: Безроднова Афанасия Ивановна

Бракосочетание
1873 ст.

Жена: Безроднова Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Безроднов Сазон Григорьевич

Мать ребёнка: Безроднова Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безроднов Назар Григорьевич

Мать ребёнка: Безроднова Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безроднов Трофим Григорьевич

Мать ребёнка: Безроднова Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безроднов Абрам Григорьевич

Мать ребёнка: Безроднова Мария Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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