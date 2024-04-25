Безроднов Григорий Гурьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
1873 ст.
Рождение ребёнка
1885
Сын: Безроднов Сазон Григорьевич
Мать ребёнка: Безроднова Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безроднов Назар Григорьевич
Мать ребёнка: Безроднова Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безроднов Трофим Григорьевич
Мать ребёнка: Безроднова Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безроднов Абрам Григорьевич
Мать ребёнка: Безроднова Мария Афанасьевна
Смерть
Неизвестно