Котова (Кабанова) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Кабанов Иван Матвеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1890
Рождение ребёнка
09.01.1902
Сын: Котов Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Котов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
05.05.1907
Отец ребёнка: Котов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
29.12.1908
Отец ребёнка: Котов Михаил Степанович
Смерть
Неизвестно