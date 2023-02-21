Котова (Кабанова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Кабанова) Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Кабанов Иван Матвеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1890

Муж: Котов Михаил Степанович

Рождение ребёнка
09.01.1902

Сын: Котов Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Котов Михаил Степанович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.05.1907

Сын: Котов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Котов Михаил Степанович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.12.1908

Сын: Котов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Котов Михаил Степанович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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