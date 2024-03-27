Гуфайзен Хая Залмоновна
Место рожденияСретенск
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Сын: Гуфайзин Леонид
Отец ребёнка: Гуфайзен Абрам
Бурят-Монгольская АССР, Баргузинский р-н, с. Читкан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миллер Сара
Отец ребёнка: Гуфайзен Абрам
Читкан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каверзина Тойба
Отец ребёнка: Гуфайзен Абрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуфайзин Иосиф
Отец ребёнка: Гуфайзен Абрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуфайзен Феоктист
Отец ребёнка: Гуфайзен Абрам
Смерть
Неизвестно
Улан-Удэ