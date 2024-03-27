Гуфайзен Хая Залмоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуфайзен Хая Залмоновна

Место рождения

Сретенск

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сретенск
Рождение ребёнка
1903

Сын: Гуфайзин Леонид

Отец ребёнка: Гуфайзен Абрам

Бурят-Монгольская АССР, Баргузинский р-н, с. Читкан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миллер Сара

Отец ребёнка: Гуфайзен Абрам

Читкан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каверзина Тойба

Отец ребёнка: Гуфайзен Абрам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуфайзин Иосиф

Отец ребёнка: Гуфайзен Абрам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуфайзен Феоктист

Отец ребёнка: Гуфайзен Абрам

Смерть
Неизвестно
Улан-Удэ
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