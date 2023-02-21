Новиков Виктор Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новиков Виктор Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1983

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1983

Отец: Новиков Анатолий Вениаминович

Мать: не указана

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