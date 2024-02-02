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Куимова Елена Ивановна
Куимова Елена Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.07.1963
Пол
Женский
Отец
Куимов Иван
Мать
Куимова Полина Александровна
1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
17.07.1963
Отец:
Куимов Иван
Мать:
Куимова Полина Александровна
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