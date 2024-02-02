Куимова Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куимова Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1963

Пол

Женский

Отец

Мать

1932 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1963

Отец: Куимов Иван

Мать: Куимова Полина Александровна

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