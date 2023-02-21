Марья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Елена Семеновна

Отец ребёнка: Семен Отец Ольги

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Ольга Семеновна

Отец ребёнка: Семен Отец Ольги

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Анфия Семеновна

Отец ребёнка: Семен Отец Ольги

Место жительства
09.10.1858
Песочное, Семеновский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Отец Ольги

Смерть
Неизвестно
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