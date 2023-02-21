Марья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Елена Семеновна
Отец ребёнка: Семен Отец Ольги
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Ольга Семеновна
Отец ребёнка: Семен Отец Ольги
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Анфия Семеновна
Отец ребёнка: Семен Отец Ольги
Место жительства
09.10.1858
Песочное, Семеновский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Отец Ольги
Смерть
Неизвестно