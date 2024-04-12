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Ксения Гордеева

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1674 г.р.

Мать

1669 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Гордей Карпов

Мать: Акилина Михайлова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
Неизвестно
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