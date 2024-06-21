Шлепова (Фаддеева) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлепова (Фаддеева) Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шлепова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Шлепов Андрей Лукич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шлепов Андрей Лукич

Рождение ребёнка
25.01.1892

Сын: Шлепов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Шлепов Андрей Лукич

Рождение ребёнка
09.05.1893 ст.

Дочь: Шлепова Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Шлепов Андрей Лукич

Рождение ребёнка
23.03.1895

Дочь: Шлепова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Шлепов Андрей Лукич

Рождение ребёнка
19.06.1896

Дочь: Шлепова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Шлепов Андрей Лукич

Рождение ребёнка
23.02.1900

Сын: Шлепов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Шлепов Андрей Лукич

Рождение ребёнка
29.10.1904

Дочь: Шлепова Александра Андреевна

Отец ребёнка: Шлепов Андрей Лукич

Рождение ребёнка
29.06.1907

Дочь: Шлепова Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Шлепов Андрей Лукич

Рождение ребёнка
13.04.1909

Дочь: Шлепова Зоя Андреевна

Отец ребёнка: Шлепов Андрей Лукич

Рождение ребёнка
06.07.1916

Сын: Шлепов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Шлепов Андрей Лукич

Смерть
Неизвестно

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