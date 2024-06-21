Шлепова (Фаддеева) Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шлепова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Шлепов Андрей Лукич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шлепов Андрей Лукич
Рождение ребёнка
25.01.1892
Отец ребёнка: Шлепов Андрей Лукич
Рождение ребёнка
09.05.1893 ст.
Дочь: Шлепова Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Шлепов Андрей Лукич
Рождение ребёнка
23.03.1895
Дочь: Шлепова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Шлепов Андрей Лукич
Рождение ребёнка
19.06.1896
Дочь: Шлепова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Шлепов Андрей Лукич
Рождение ребёнка
23.02.1900
Отец ребёнка: Шлепов Андрей Лукич
Рождение ребёнка
29.10.1904
Дочь: Шлепова Александра Андреевна
Отец ребёнка: Шлепов Андрей Лукич
Рождение ребёнка
29.06.1907
Дочь: Шлепова Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Шлепов Андрей Лукич
Рождение ребёнка
13.04.1909
Дочь: Шлепова Зоя Андреевна
Отец ребёнка: Шлепов Андрей Лукич
Рождение ребёнка
06.07.1916
Отец ребёнка: Шлепов Андрей Лукич
Смерть
Неизвестно