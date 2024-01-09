Поляков Иннокентий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти1965
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Поляков Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1957
Дочь: Новицкая (Полякова) Наталья Иннокентьевна
Мать ребёнка: (Бабич) Вера Григорьевна
Нижнеудинск, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
27.03.1961
Сын: Поляков Валерий Иннокентьевич
Мать ребёнка: (Бабич) Вера Григорьевна
Смерть
1965