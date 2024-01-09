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Поляков Иннокентий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Поляков Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1957

Дочь: Новицкая (Полякова) Наталья Иннокентьевна

Мать ребёнка: (Бабич) Вера Григорьевна

Нижнеудинск, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
27.03.1961

Сын: Поляков Валерий Иннокентьевич

Мать ребёнка: (Бабич) Вера Григорьевна

Смерть
1965

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