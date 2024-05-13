Куренева Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куренев Ефим Козьмин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Куренев Ефим Козьмин
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Стефанова (Куренева) Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Куренев Ефим Козьмин
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Куренева) Варвара Ефимовна
Отец ребёнка: Куренев Ефим Козьмин
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Куренева) Прасковья Ефимовна
Отец ребёнка: Куренев Ефим Козьмин
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Куренев Ефим Козьмин
Смерть
Неизвестно