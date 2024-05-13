Куренева Марфа 1796 — найти родственников по фамилии на Familio
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Куренева Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куренев Ефим Козьмин

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Куренев Петр Ефимович

Отец ребёнка: Куренев Ефим Козьмин

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Стефанова (Куренева) Татьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Куренев Ефим Козьмин

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Куренева) Варвара Ефимовна

Отец ребёнка: Куренев Ефим Козьмин

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Куренева) Прасковья Ефимовна

Отец ребёнка: Куренев Ефим Козьмин

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Куренев Федот Ефимович

Отец ребёнка: Куренев Ефим Козьмин

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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