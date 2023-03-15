Любезнов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любезнов Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Любезнов Алексей

Мать ребёнка: Любезнова Татьяна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Любезнов Леонид

Мать ребёнка: Любезнова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любезнова Татьяна

Смерть
Неизвестно
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