Любезнов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Любезнов Алексей
Мать ребёнка: Любезнова Татьяна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Любезнов Леонид
Мать ребёнка: Любезнова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любезнова Татьяна
Смерть
Неизвестно